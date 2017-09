Politica: Idp, da domani all’8 settembre terza edizione de “Gli incontri di Monteripido”

Prenderà il via domani, mercoledì 6 settembre, la terza edizione de “Gli incontri di Monteripido”, convengo promosso dall’Istituto di politica (Idp) in collaborazione con la “Rivista di Politica”, con il quadrimestrale “Storia del pensiero politico” e il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia. L’evento, in programma fino all’8 settembre, si terrà presso il convento dei frati minori di Monteripido (Pg). Si tratta di “un incontro scientifico ma non accademico – spiegano i promotori – concepito al di fuori delle tradizionali compartimentazioni universitarie”. “Si parlerà di politica – proseguono – nelle sue diverse espressioni, manifestazioni e configurazioni: storiche, geografiche, concettuali, teoriche. Ci saranno oltre sessanta tra relatori e discussant, provenienti da Università italiane e straniere. Un programma come sempre ricco e articolato all’insegna di una sola regola: la libera e civile discussione tra ricercatori e analisti che considerano lo studio della politica una necessità civile, una forma di impegno intellettuale che non può esaurirsi entro in confini di una sola disciplina”. A partire da domani mattina verranno affrontati diversi temi: “Per farla finita col populismo – I nuovi radicalismi in Europa”, “Democrazia e ri-definizioni – Nuovi concetti, nuove sfide”, “Come pensare (e studiare) oggi la politica? Cosa è scientifico secondo l’Anvur, cosa è scientifico secondo il buon senso, cos’è scientifico secondo la storia”, “Geopolitica del Mediterraneo”, “L’America di Trump”, “Sulla public history – Fonti, metodo, obiettivi” e “Rappresentare e governare”. Giovedì pomeriggio e venerdì mattina verranno presentati anche progetti di ricerca, proposte teoriche e percorsi di approfondimento.