Papa Francesco: tweet, “come Madre Teresa, apriamo orizzonti di gioia e speranza per umanità sfiduciata”

“Come Madre Teresa, apriamo orizzonti di gioia e di speranza per tanta umanità sfiduciata e bisognosa di comprensione e di tenerezza”. È il tweet pubblicato oggi da Papa Francesco sul suo account @Pontifex in 9 lingue, nel giorno della memoria della Santa, nel 20° anniversario della morte della “Madre dei Poveri” e all’indomani del primo anniversario della canonizzazione preseduta in piazza San Pietro da Papa Francesco. Fondatrice delle Missionarie della Carità, premio Nobel per la Pace nel 1979, Madre Teresa è tra gli esempi più straordinari delle meraviglie che può realizzare una persona innamorata di Gesù Cristo.