Notizie Sir del giorno: rischi guerra nucleare Corea del Nord, santuario Madre Teresa a Pristina, congresso internazionale Renovabis

Corea del Nord: mons. Lazzaro You Heung-sik (Giustizia e Pace), “fermiamoci! Una guerra nucleare non lascia vincitori”

“Tutti si devono fermare. Perché se scoppia una guerra nucleare, non ci saranno vincitori. Saremo tutti perdenti. Con armi così sofisticate, sarà la distruzione totale”. È l’appello, affidato al Sir, in queste ore di tensione altissima in Corea, di mons. Lazzaro You Heung-sik, vescovo di Daejeon e presidente della Commissione “Giustizia e pace” della Conferenza episcopale coreana. (clicca qui)

Kosovo: Pristina, consacrazione santuario “Madre Teresa”. Don Giergij (vicario diocesi), “nuova chiesa è un invito a pregare e imitare” la santa

Questo nuovo santuario è un invito “non solo ad ammirare Madre Teresa, e pregarla, ma a imitarla”, spiega al Sir mons. Lush Gjergji, vicario generale dell’amministrazione apostolica di Pristina, dopo la consacrazione del santuario “Madre Teresa” avvenuta oggi a Pristina. Questo santuario “diventa un cammino spirituale, una scuola dove imparare come vivere la fede e come essere ispirati dall’amore cristiano per tutti, senza nessuna distinzione”. (clicca qui)

Germania: Monaco, congresso internazionale di Renovabis. “La crisi come possibilità per l’Europa. La responsabilità delle Chiese”

“La crisi come possibilità per l’Europa. La responsabilità delle Chiese” è il titolo del XXI congresso internazionale di Renovabis, ente della Chiesa cattolica che dal 1993 lavora a sostegno dei cristiani nell’Europa centro-orientale, che domani si apre a Monaco di Baviera. “Quando, quasi tre decenni fa, i popoli dell’Europa centrale e orientale sono stati in grado di liberarsi dalla morsa di regimi comunisti, molti in Occidente credevano con grande fiducia che l’idea del libero Stato democratico sarebbe quasi automaticamente prevalsa nell’Europa centrale e orientale”, scrive il card. Reinhard Marx, presidente dei vescovi tedeschi, in una lettera ai partecipanti diffusa oggi. (clicca qui)

Azzardo: mons. D’Urso (Consulta antiusura), “lobby del gioco diventate molto potenti”. Gualzetti (Caritas), “economia improduttiva”

“Le lobby dell’azzardo sono progressivamente diventate molto potenti: si sono radicate sul territorio nazionale, arrecando crescenti e notevoli danni all’economia, creando un mercato di consumatori patologici, anche con il sostegno e la benedizione di tante istituzioni”. Lo ha detto mons. Alberto D’Urso, presidente della Consulta nazionale antiusura, aprendo oggi a Milano i lavori della tavola rotonda sul tema “Istituzioni e azzardo in Italia”, organizzata dalla Consulta nazionale antiusura, dalla Fondazione San Bernardino e dalla Caritas Ambrosiana. (clicca qui)

Diocesi: mons. Mansi (Andria), “forti perplessità” su progetto discarica rifiuti industriali. Metterebbe a rischio identità territorio e salute cittadini

“Forti perplessità” sull’autorizzazione rilasciata dalla Provincia Barletta-Andria-Trani “per la realizzazione di una discarica di importanti dimensioni di rifiuti speciali industriali in contrada Tufarelle”. Ad esprimerla è mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria. Il presule ricorda che già le comunità cristiane di Minervino Murge e di Canosa di Puglia “nel recente passato si sono fortemente schierate contro questa realizzazione” e sottolinea la preoccupazione “dell’intera comunità ecclesiale per questa incauta decisione”. (clicca qui)

Social network: 10mila follower per il profilo Twitter del Sir. Corrado (direttore), “non un traguardo ma un nuovo punto di partenza”

Il profilo Twitter del Sir ha raggiunto oggi i 10mila utenti. Avviato nel 2013 in occasione della Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, il profilo dell’agenzia ha registrato un numero crescente di follower reali: oggi, oltre a rilanciare le notizie del Sir, si occupa delle dirette dei principali eventi ecclesiali e di cronaca, con video e fotografie. “È un altro bel traguardo che salutiamo con soddisfazione – dichiara il direttore, Vincenzo Corrado –. Diecimila follower non sono un punto di arrivo, ma è il nostro punto di partenza e ci confermano la bontà del cammino di questi mesi”. (clicca qui)

Mostra del cinema: il punto della Commissione nazionale valutazione film della Cei

I film di #Venezia74. L’Agenzia Sir con la Commissione nazionale valutazione film della Cei (Cnvf), grazie alla presenza del segretario Massimo Giraldi giurato per il premio cattolico internazionale “Signis”, ha potuto vedere in anteprima nelle proiezioni stampa i film della giornata di oggi, 5 settembre: “Mother!” di Darren Aronofsky, “Sandome no satsujin” (“The Third Murder”) di Hirokazu Kore-Eda, “L’equilibrio” di Vincenzo Marra. Anzitutto alla Mostra questa mattina si è fatta memoria dell’attore Gastone Moschin, scomparso ieri a 88 anni. (clicca qui)