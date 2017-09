Mostra del Cinema: l’8 settembre verrà consegnata la 38ª “Segnalazione Cinema for Unicef”

Venerdì 8 settembre, alle 17 presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia nell’ambito della 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica, verranno consegnati il XXIX Leoncino d’Oro Agiscuola e la 38ª “Segnalazione Cinema for Unicef” 2017. Alla premiazione interverrà anche Giacomo Guerrera, presidente di Unicef Italia. “I due premi – si legge in una nota – verranno assegnati da una giuria composta da giovani cinefili, provenienti da tutte le regioni d’Italia, selezionati attraverso un concorso che coinvolge i giurati del premio ‘David Giovani’. La ‘Segnalazione Cinema for Unicef’ viene assegnata al film ‘che meglio trasmette i valori e gli ideali dell’Unicef, dando voce e volto ai diritti dell’infanzia’”. “Fin dalla sua nascita – dichiara Guerrera – il cinema ci ha proiettato in mondi lontani e universi culturali differenti. Ma oggi quei mondi e quegli universi sono sempre più vicini”. “Le guerre, le violenze e le malattie che affliggono milioni di esseri umani, tra cui molti, troppi bambini, non hanno distanze e si somigliano ovunque”, prosegue il presidente di Unicef Italia, rilevando che “quest’anno vogliamo porre particolare attenzione sul tema dei bambini migranti e rifugiati. Fino ad ora, quest’anno, sono arrivati in Italia circa 13mila bambini soli. Il mio pensiero e la ‘Segnalazione Cinema for Unicef 2017’ sono idealmente dedicati a loro e a tutti i bambini ‘sperduti’ che sapremo accogliere”. Unicef ricorda poi che tutte le sere, al Palabiennale, durante la programmazione serale dei film, viene trasmesso il video “La storia di Mario”, realizzato da Stefano Blasi – Dinamoscope per l’Unicef, “a simbolo di tutte le storie di minorenni che arrivano soli sulle nostre coste, dopo viaggi difficili, guerre, carestia e violenze”.