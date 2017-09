Mostra del Cinema: il programma di martedì 5 settembre. In Concorso Darren Aronofsky e Hirokazu Kore-Eda, in Orizzonti poi c’è Alessandro Rak

Giro di boa per la 74a Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. Siamo al settimo giorno, martedì 5 settembre, e molti sono i titoli attesi oggi al Lido. A destare massima attenzione è lo sbarco hollywoodiano per il film “Mother!”, thriller psicologico con tinte horror scritto e diretto da Darren Aronofsky, già Leone d’oro alla Mostra del Cinema con “The Wrestler” nel 2008. Protagonista è la popolarissima attrice statunitense Jennifer Lawrence (“Il lato positivo”, 2012; “Hunger Games”, 2012-2015; “American Hustle”, 2013), al Festival insieme ad altri interpreti di peso del film come Javier Bardem, Ed Harris e Michelle Pfeiffer. “Mother!” viene presentato alla stampa dalle 8.30 del mattino, mentre il red carpet e la proiezione per il pubblico sono previsti per le 19.00.

Ancora da Hollywood. C’è curiosità poi per il documentario fuori concorso “Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman with a very special, contractually obligated mention of Tony Clifton” di Chris Smith, che si presenta come un film dietro le quinte di “Man on the Moon” (1999) di Miloš Forman con Carrey protagonista. Tappeto rosso alle 22.00 circa al Palazzo del Cinema.

Secondo film in competizione della giornata è “Sandome no satsujin” (“The Thrid Murder”) del giapponese Hirokazu Kore-Eda, autore attento a raccontare le dinamiche familiari con profondità e poesia: suoi sono “Father and Son” (2013), “Little Sister” (2015) e “Ritratto di famiglia con tempesta” (2016). Il film che presenta qui a Venezia 74, “The Thrid Murder”, sembra prendere però un’altra piega, verso il thriller dalle dinamiche giudiziarie.

Alla Mostra di Venezia, nella sezione Orizzonti, arriva anche Alessandro Rak con l’animazione “Gatta Cenerentola”; l’autore italiano è stato apprezzato al Lido nel 2013 con “L’Arte della Felicità”. Proiezione e incontro con il regista sono a partire dalle 17.00. E sempre dall’Italia troviamo “L’equilibrio” di Vincenzo Marra nella sezione Giornate degli Autori. Il film racconta la difficile esistenza di due sacerdoti nella “Terra dei fuochi”.

In serata verrà anticipato alla stampa anche “Loving Pablo” con Javier Bardem nei panni del criminale colombiano Pablo Escobar e Penélope Cruz in quelli della conduttrice televisiva Virginia Vallejo, autrice del libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar” cui il film si ispira. I due divi incontreranno però il pubblico mercoledì 6 settembre.