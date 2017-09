Madre Teresa: mons. Marcianò (ordinario militare), “ha saputo svolgere ogni opera che sentiva affidata come un autentico servizio”

foto SIR/Marco Calvarese

“Risuona nel mio cuore una frase di Madre Teresa che diceva: ‘Il frutto dell’amore è il servizio, il frutto del servizio è la pace’. Poche persone possono essere ricordate, come Madre Teresa di Calcutta, per il modo di servire. Ella ha servito! Ha servito i poveri, ha servito la vita… ha saputo svolgere ogni opera che sentiva affidata come un autentico servizio”. Lo dichiara l’ordinario militare, mons. Santo Marcianò, in visita da ieri pomeriggio al contingente italiano in Kosovo, in occasione della consacrazione della cattedrale dedicata a Madre Teresa di Calcutta, oggi a Pristina. Mons. Marcianò concelebrerà la Messa presieduta dall’inviato del Papa, il card. Ernest Simoni. E, aggiunge mons. Marcianò, “l’opera di chi si mette a servizio è sempre un’opera di pace, un seme di pace: Madre Teresa lo riconosceva e lo ha dimostrato, raggiungendo con il suo servizio donne e uomini di ogni razza, condizione sociale, convinzione religiosa e tutti accogliendo nelle sue case e nel suo cuore. Ha servito senza riserve e senza filtri, facendosi strumento di unità, giustizia, misericordia, accoglienza, perdono e amore; per questo, strumento di pace”.

Oggi, “a 20 anni dalla sua morte e a un anno dalla sua canonizzazione – ha proseguito Marcianò – le viene dedicata la cattedrale di Pristina in Kosovo, sua terra natale: una terra ancora prostrata dalle ferite della guerra e dalla difficoltà di vivere in pace”. “In questa terra, come in molte terre colpite da conflitti di vari genere – conclude il presule – i militari italiani svolgono il loro compito a servizio della pace. Anche il loro è un servizio: di difesa e promozione della vita delle persone, della loro dignità, della giustizia, della libertà civile e religiosa, in collaborazione con le Istituzioni civili e religiose, in particolare con la Chiesa cattolica”.