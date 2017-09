Legalità: Azione cattolica italiana, solidarietà a Fabio Scionti sindaco di Taurianova. “Politica virtuosa che nuoce a sporchi interessi”

La Presidenza nazionale dell’Azione cattolica esprime la sua “più ferma e dura condanna per il gravissimo attentato dinamitardo che la scorsa notte ha distrutto l’auto di famiglia di Fabio Scionti, sindaco di Taurianova e consigliere della Città metropolitana di Reggio Calabria”, “da sempre impegnato in Azione cattolica, già presidente parrocchiale nella sua cittadina”. “Non è la prima volta che il sindaco Scionti è oggetto di minacce e atti intimidatori”, si legge ancora nella nota. “All’inizio dell’anno gli sono state recapitate una serie di lettere minatorie contenenti minacce di morte. La bomba della scorsa notte segna però un pericoloso salto di qualità della minaccia mafiosa. Ecco perché chiediamo e confidiamo nella pronta azione delle forze dell’ordine affinché sia garantita l’incolumità di Fabio e della sua famiglia e sia fatto tutto il possibile per assicurare alla giustizia gli autori materiali e i mandanti del vile attentato; un atto di barbarie che avrebbe potuto produrre ben più gravi conseguenze”.

“Mettendo in campo competenze e valori importanti, l’azione amministrativa virtuosa del sindaco Scionti, evidentemente fondata sulla legalità e sulla assoluta trasparenza amministrativa, nuoce – secondo l’Ac – a quanti vogliono continuare a fare i loro sporchi interessi sulla pelle di una comunità e di una terra che già troppo ha subito il giogo ‘ndraghetista, e che oggi attraverso l’azione coraggiosa di uomini come Fabio cerca di realizzare il suo riscatto civile, socio-economico e culturale, dando speranza ai tanti calabresi che non intendono più cedere il passo al potere criminale e mafioso”. Al sindaco Scionti e alla sua famiglia “l’abbraccio di tutta l’Azione cattolica” e l’invito “a continuare il suo ministero civile. Siamo con te, caro Fabio, insieme ai tanti cittadini onesti, la Chiesa di Calabria, le istituzioni e le associazioni che lavorano per costruire nella legalità un futuro migliore per Taurianova e per la Calabria tutta”.