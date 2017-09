Kosovo: Pristina, consacrazione santuario “Madre Teresa”. Don Giergij (vicario diocesi), “giornata storica per la Chiesa”

Si è da poco conclusa a Pristina, Kosovo, la liturgia eucaristica nel corso della quale è avvenuta la consacrazione del santuario “Madre Teresa”. A presiedere la liturgia è stato l’inviato speciale di Papa Francesco, il cardinale albanese Ernest Simoni Troshani, a consacrare il tempio mons. Dodë Gjergji, amministratore apostolico di Prizren, come indicato nella lettera di Papa Francesco diffusa il 29 agosto scorso e letta durante la celebrazione. Don Lush Giergij, vicario della diocesi Pristina-Prizren, parlando ai media prima della celebrazione, ha definito questa “una giornata storica per la Chiesa”. Alla celebrazione hanno preso parte il presidente del Kosovo Hashim Thaci insieme alle più alte cariche dello Stato. “Un anno fa, ho partecipato alla cerimonia di canonizzazione di Madre Teresa in Vaticano. Simbolo di bontà, amore e solidarietà con le persone sofferenti, santa Teresa ha promosso i nostri valori in tutto il mondo”, ha scritto sul suo profilo Facebook il capo dello Stato. “Oggi celebriamo due volte: l’anniversario della canonizzazione di santa Teresa e la consacrazione della cattedrale di Pristina, che porta il suo nome”.