Germania: Monaco, congresso internazionale di Renovabis. “La crisi come possibilità per l’Europa. La responsabilità delle Chiese”

“La crisi come possibilità per l’Europa. La responsabilità delle Chiese” è il titolo del XXI congresso internazionale di Renovabis, ente della Chiesa cattolica che dal 1993 lavora a sostegno dei cristiani nell’Europa centro-orientale, che domani si apre a Monaco di Baviera. “Quando, quasi tre decenni fa, i popoli dell’Europa centrale e orientale sono stati in grado di liberarsi dalla morsa di regimi comunisti, molti in Occidente credevano con grande fiducia che l’idea del libero Stato democratico sarebbe quasi automaticamente prevalsa nell’Europa centrale e orientale”, scrive il card. Reinhard Marx, presidente dei vescovi tedeschi, in una lettera ai partecipanti diffusa oggi. “Vediamo però che anche nei Paesi occidentali – almeno in alcune parti della popolazione – le basi del nostro ordinamento politico e sociale non siano più scontate” e quindi si pone la domanda di come “i cristiani possano contribuire a proteggere e rafforzare i risultati positivi di libertà e giustizia per tutti, contrastando gli sviluppi verso idee autoritarie e nazionalistiche”. Un altro elemento di riflessione che il cardinale affida ai politici, economisti, personalità ecclesiali presenti al congresso, è quello della migrazione: “La nostra solidarietà può fermarsi ai confini dell’Europa, nonostante le crisi globali e le situazioni di guerra?”. “Per rispondere a queste domande onestamente e senza attenuanti deve esserci la volontà di cercare le risposte giuste e di lavorare alle soluzioni”.