Diocesi: Molfetta, al via il bando per il progetto-concorso per far conoscere ai giovani don Tonino Bello

“Le nuove generazioni conoscono don Tonino per la narrazione che viene fatta loro, per questo è nostro dovere fare in modo che la sua persona e la sua esperienza diretta nelle nostre città, in quanto vescovo, siano presentate continuamente nella loro interezza perché costituiscono un patrimonio di valori da trasmettere e soprattutto da incarnare nel nostro tempo”. Così una nota della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi motiva il bando per il progetto-concorso “Con don Tonino sul passo dei giovani”, promosso in occasione dei venticinque anni dalla morte (il prossimo 20 aprile 2018) del servo di Dio Antonio Bello, vescovo della diocesi pugliese dal 1982 al 1993. Per parlare più diffusamente del progetto, presentare il libro “Cari Ragazzi… Don Tonino ai giovani di ieri e di oggi” e accogliere le adesioni da parte delle scuole, il 20 settembre (ore 17, parrocchia Madonna della Pace a Molfetta) si terrà un incontro a cui parteciperà, tra gli altri, il vescovo Domenico Cornacchia. Con il progetto-concorso alle scuole si chiede di presentare agli alunni e studenti la biografia di don Tonino Bello; far conoscere il suo pensiero e il suo rapporto con i ragazzi e i giovani; produrre una Lettera a don Tonino. Infine, il museo diocesano di Molfetta, in collaborazione con FeArT e Teatro dei Cipis, promuove il percorso storico-religioso “Sui passi di don Tonino”.