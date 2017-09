Diocesi: Ischia, domani la visita del card. Sepe alle zone terremotate. Sabato e domenica colletta in tutte le chiese a Napoli e nell’isola

Domani 6 settembre il cardinale arcivescovo metropolita di Napoli, Crescenzio Sepe, su invito del vescovo di Ischia, mons. Pietro Lagnese, sarà nell’isola per visitare le zone terremotate di Casamicciola e Lacco Ameno e per incontrare, accanto ai volontari e ai soccorritori, tutti coloro che a causa del sisma dello scorso 21 agosto sono stati colpiti negli affetti e hanno perso i beni e la casa, spesso frutto del lavoro di una vita. Lo rende noto un comunicato della diocesi ischitana precisando che “la visita è stata chiesta anche per ringraziare, attraverso Sua Eminenza, tutta la Chiesa di Napoli e in particolare la Caritas partenopea che sta affiancando e accompagnando la nostra diocesi nell’opera di primo intervento, e che ha indetto per domenica 10 settembre una colletta diocesana pro Ischia”. Anche nella diocesi di Ischia, informa il comunicato, “sabato 9 e domenica 10 settembre si terrà in tutte le chiese una colletta pro terremotati di Ischia, a cura della Caritas diocesana”.