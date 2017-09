Diocesi: Gaeta, dal 9 al 14 settembre l’arcivescovo Vari e i seminaristi saranno a Ponza per la missione popolare

Da sabato 9 a giovedì 14 settembre l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, sarà con i seminaristi diocesani in missione popolare nelle due parrocchie dell’isola di Ponza. In programma incontri, visite alle famiglie e animazione per bambini e ragazzi della comunità dei Santi Silverio e Domitilla, guidata da don Ramon Fajardo, e della comunità di Maria Santissima Assunta in Cielo, guidata da don Salvatore Maiorana. Domenica 10 settembre, mons. Vari conferirà il sacramento della confermazione nel corso della celebrazione eucaristica che presiederà alle 19 nella Chiesa della Santissima Trinità. Nei giorni successivi, fino a mercoledì, presso le chiese isolane, alle 9.30 si terrà un momento di preghiera a cui seguirà la visita e la benedizione alle famiglie con la comunione ai malati. Dalle 15 presso la chiesa di Maria Santissima Assunta in Cielo, nella frazione Le Forna, si svolgerà l’animazione con attività e giochi per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Nelle serata di lunedì e martedì, alle 21.30, si terranno incontri di spiritualità. Per mercoledì, invece, è in programma alle 20.30 una serata di festa con la cena condiva. Giovedì 14 settembre, infine, alle 6.30 partiranno i due pellegrinaggi dalla chiesa della Santissima Trinità e dalla chiesa dell’Assunta con le statue dei santi patroni di Ponza. Alle 8.30 l’arcivescovo Vari presiederà la celebrazione eucaristica conclusiva in località Tre Venti.