Cultura: domenica 10 settembre porte aperte ai luoghi ebraici in 81 località italiane

È stata presentata questa mattina, a Roma, la diciottesima Giornata europea della cultura ebraica, la manifestazione che domenica 10 settembre aprirà le porte dei luoghi ebraici alla cittadinanza, invitando a scoprire storia e tradizioni degli ebrei in 81 località in Italia. L’appuntamento, coordinato e promosso nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane, al quale aderiscono 35 Paesi europei, intende favorire la scoperta del patrimonio culturale ebraico, con visite guidate a sinagoghe, musei e antichi quartieri ebraici, e con centinaia di iniziative tra concerti, spettacoli, conferenze, visite archeologiche, mostre e assaggi di cucina kasher.

Alla conferenza stampa, nel corso della quale è stata presentata anche l’apertura del Meis-Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara, hanno partecipato il ministro dei Beni, delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, la presidente dell’Ucei Noemi Di Segni, il sindaco di Catania Enzo Bianco, il presidente del Meis Dario Disegni. “La presentazione della Giornata europea della cultura ebraica è la perfetta occasione per presentare il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara”, ha affermato Franceschini. “È giusto e doveroso raccontare e conoscere questa storia lunga e straordinaria dell’ebraismo italiano e la Giornata europea della cultura ebraica e il Meis sono l’occasione e il luogo perfetto, si incrociano alla perfezione”. Citando una celebre battuta di Albert Einstein, “è più facile dividere un atomo, che spezzare un pregiudizio”, Di Segni ha detto: “Proprio per questo nasce la Giornata europea della cultura ebraica: per contrastare antisemitismo, razzismo, vecchi e nuovi stereotipi, con lo strumento più importante che abbiamo: la cultura”. La Sicilia, quest’anno, è la regione prescelta per essere centro delle iniziative. “Mi fa particolarmente piacere che le iniziative più significative si svolgano nella mia terra”, ha dichiarato il sindaco di Catania Enzo Bianco, aggiungendo: “C’è un legame profondo tra ebraismo e Sicilia”. Info: www.ucei.it/giornatadellacultura/programmi