Avvenire: la prima pagina di domani 6 settembre. Cancellazione del piano “dreamers” in Usa, bambina morta di malaria, vaccini

La decisione di cancellare il piano “dreamers” per la regolarizzazione degli studenti immigrati irregolari negli Usa annunciata da Trump e la nuova via italiana all’integrazione sono i temi dell’apertura di Avvenire.

Ampio risalto poi al caso della bambina morta per malaria, malattia per il quale si cerca la causa del contagio ma che ha già scatenato polemiche politiche sulle presunte epidemie che gli immigrati scatenerebbero con il loro arrivo nel nostro Paese. A questi allarmi sui nuovi “untori” è dedicato anche l’editoriale a firma Giuseppe Anzani.

Ancora, la questione dei vaccini con il governo intenzionato a impugnare la moratoria decisa dal Veneto. Infine, una piattaforma, la prima in Europa, in grado di simulare i terremoti più intensi e testare così la stabilità degli edifici.