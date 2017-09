Arte: Bologna, dal 7 settembre alla Raccolta Lercaro le opere di Gianni Turin

La Raccolta Lercaro di Bologna ospiterà da giovedì 7 settembre nei propri spazi espositivi sei opere dell’artista e docente dell’Accademia di Belle arti, Gianni Turin, nell’ambito del progetto “Diffusa 17 – Sacrificio e memoria”. “L’evento – si legge in una nota – non è solo l’occasione per proporre una riflessione in chiave contemporanea sui temi universali della vita e della morte, ma anche il luogo concreto di una sinergia tra Istituti culturali del territorio che, ciascuno coerentemente con la propria identità, hanno dato disponibilità affinché una vera e propria ‘mostra diffusa’ si realizzasse”. L’inaugurazione della mostra “Gianni Turin alla Raccolta Lercaro” si terrà alle 18 alla presenza del gesuita Andrea Dall’Asta, direttore della Raccolta Lercaro, e di Sandro Gazzola, curatore di “Diffusa 17”. Le opere esposte presso la Raccolta Lercaro fino al 7 novembre, appartengono alla produzione artistica più recente di Turin (dal 2012 ad oggi): “rappresentano – conclude la nota – l’approdo espressivo a cui egli perviene dopo un lungo percorso di ricerca, al tempo stesso umana e formale, avviato negli anni Settanta sotto la straordinaria guida di Emilio Vedova e poi declinato secondo una propria cifra stilistica tesa a restituire una lettura della realtà in senso cristiano”.