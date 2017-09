Sinodo sui giovani: Roma, dall’11 al 15 settembre un seminario sulla condizione giovanile

In preparazione alla XV Assemblea Generale Ordinaria sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, prevista per il mese di ottobre del 2018, la segreteria generale del Sinodo dei vescovi organizza un seminario internazionale sulla condizione giovanile, che si terrà dall’11 al 15 settembre prossimi, presso l’Auditorium della Curia Generalizia dei Gesuiti. Al seminario – informa la Sala Stampa della Santa Sede – interverranno esperti provenienti dai cinque continenti per approfondire temi riguardanti il mondo dei giovani oggi. Parteciperanno anche alcuni giovani, come portavoce dei loro coetanei dei diversi contesti socio-culturali e religiosi delle varie aree geografiche del mondo.

Il programma del Seminario prevede relazioni di cattedratici e comunicazioni dei partecipanti, seguite da un dibattito e da approfondimenti in gruppi linguistici. I lavori si articoleranno secondo i seguenti temi: i giovani e l’identità, i giovani e l’alterità, i giovani e la progettualità, i giovani e la tecnologia, i giovani e la trascendenza. Le varie sessioni sono aperte agli interessati.