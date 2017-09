Settimana sociale: convegno a Milano per “fare il punto sul lavoro in Italia”. Intervengono mons. Bressan e Giuseppe Notarstefano

Fare il punto sul lavoro in Italia, a pochi giorni dalle rilevazioni dell’Istat che hanno evidenziato per il nostro Paese una situazione occupazionale uguale a quella registrata prima della crisi del 2008. È questo l’obiettivo del convegno che si svolge oggi, dalle 18 alle 19.30, nella sala Gonfalone di Palazzo Pirelli a Milano. L’incontro si inserisce nei lavori del Comitato preparatore per la prossima Settimana sociale dei cattolici italiani in programma per fine ottobre a Cagliari. Tra i promotori, figura il consigliere regionale della Lombardia, Fabio Pizzul, che ha definito l’iniziativa “un’occasione per conoscere i temi che verranno discussi a Cagliari e per tenere viva la riflessione sul tema del lavoro anche in Regione Lombardia”. Prenderanno parte all’evento mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale della diocesi di Milano, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo, Giuseppe Notarstefano, membro del Comitato promotore delle Settimane e il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Enrico Brambilla.