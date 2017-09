Religiose: Pienza, sabato mons. Manetti ha accolto 13 giovani benedettine. Il monastero sarà ospitato nel seminario

La diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza ha accolto sabato 2 settembre 13 giovani monache benedettine che vivranno in un monastero di clausura ospitato nel seminario di Pienza, struttura restaurata integralmente in occasione del Giubileo del Duemila. Si è trattato di “un momento storico”, si legge in una nota, perché “mai la Chiesa poliziana-chiusina-pientina, almeno in epoca moderna, aveva avuto un monastero di clausura all’interno del suo territorio”. È stato il vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, mons. Stefano Manetti, ad accogliere le monache, tutte di origine marchigiana eccezion fatta per una maltese e una taiwanese. Nel duomo di Pienza, “le sorelle giunte dall’Olanda – esattamente da Amsterdam – dove hanno vissuto negli ultimi quattro anni”, prosegue la nota, “subito sono entrate in contatto con la popolazione della diocesi, presentandosi una ad una a partire dalla superiora, madre Diletta, la quale si è detta entusiasta e contenta di abitare in un territorio così ricco di arte, cultura e fede ed invitando tutti a visitare la loro nuova abitazione, appunto i locali del seminario. Una speranza condivisa anche dalle consorelle che non hanno esitato, sin da subito, ad offrire sorrisi e strette di mano, concedendosi anche qualche foto in uno scenario suggestivo”. Nel corso della celebrazione eucaristica, mons. Manetti ha affermato che la presenza delle monache “è di importanza vitale per la nostra Chiesa locale perché esse rappresentano il cuore di questo corpo che si chiama comunità cristiana”. “Così come i missionari possono paragonarsi ai piedi – ha spiegato – poiché hanno la funzione utilissima di portare il Vangelo nel mondo, e gli operatori della Caritas alle mani, con la loro funzione pratica di assistenza ai nuovi poveri, così il monastero di clausura, che oggi viene istituito in diocesi, sarà il cuore pulsante per ciascuno di noi”.