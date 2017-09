Papa in Colombia: Tv2000, sei giorni di dirette e approfondimenti per raccontare il viaggio

(Foto: AFP/SIR)

Sei giorni di dirette e approfondimenti per raccontare il viaggio di Papa Francesco in Colombia. Tv2000 trasmetterà tutti gli eventi a partire da mercoledì 6 settembre alle ore 23.30 con l’arrivo del Pontefice e la cerimonia di benvenuto all’aeroporto di Bogotà. Giovedì 7, a partire dalle 9.10, tra gli appuntamenti più significativi trasmessi dall’emittente della Cei: l’incontro con le autorità nella Plaza de Armas della Casa de Nariño, la visita di cortesia al presidente, la visita alla cattedrale, la benedizione ai fedeli dal balcone del Palazzo cardinalizio e l’incontro con i vescovi, l’incontro con il Comitato direttivo del “Celam” nella nunziatura apostolica e la Messa nel Parco Simón Bolívar. Venerdì 8 settembre Francesco si trasferisce a Villavencio. Le dirette inizieranno la mattina alle 9.10. Tra gli eventi: la messa nel terreno “Catama” con la beatificazione del vescovo Jesús Emilio Jaramillo e del sacerdote di campagna Pietro Maria Ramírez, uccisi in odio alla fede; il grande incontro di preghiera per la Riconciliazione nazionale nel Parque Las Malocas e la sosta alla Croce della Riconciliazione nel Parque de los Fundadores. Sabato 9 settembre la programmazione speciale di Tv2000 partirà dalle 9.10. Alle 16.30 la Messa celebrata nell’aeroporto “Enrique Olaya Herrera” di Medellín, alle 22 l’incontro nel Hogar San José e l’incontro con i sacerdoti, i religiosi, i consacrati, i seminaristi e le loro famiglie di provenienza nello stadio “La Macarena”. Domenica 10 settembre dalle 17.30 la benedizione della prima pietra delle case per i senzatetto e dell’opera “Talitha Kum” nella piazza S. Francesco d’Assisi, l’Angelus alla chiesa di San Pietro Claver e la visita al santuario, la Messa nell’area portuale del Contecar e la cerimonia di congedo nell’aeroporto “Rafael Nunez” di Cartagena. A Roma dagli studi di Tv2000 in onda tutti i giorni a partire dalle 9.10, il “Diario di Papa Francesco” condotto da Gennaro Ferrara con un’edizione speciale con esperti, opinionisti e missionari. Servizi, interviste e collegamenti saranno curati dagli inviati della redazione del Tg2000 nelle tre edizioni quotidiane: ore 12, 18.30, 20,30. Da venerdì 8 a lunedì 11, ogni giorno sarà trasmesso un “instant film” che riproporrà le immagini, i discorsi e gli incontri più belli di Francesco. La maratona di Tv2000 si concluderà l’11 settembre con la messa in onda della conferenza stampa integrale del Papa sul volo di ritorno dal viaggio apostolico.