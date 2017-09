Papa Francesco: a Neocatecumenali, “seminare il Vangelo con allegria”

“Dio aiuti il Cammino perché semini in ogni momento il Vangelo con allegria e senza riserve, con fede e umile obbedienza”. Questo l’incoraggiamento rivolto dal Papa a Kiko Arguello, in una lettera di ringraziamento per il Diario ricevuto in dono di Carmen Hernandez, scomparsa un anno fa, iniziatrice con Kiko del Cammino neocatecumenale. “Mi rallegra – scrive Francesco – che attraverso queste pagine si faccia presente la testimonianza di un grande amore a Gesù, la cui luce trasforma la sofferenza in offerta, la stanchezza in allegria, la vita in un tempo per evangelizzare”. La lettera, che porta la data del 18 agosto – riferisce Radio Vaticana – è stata resa nota nel corso di un ritiro presso il Centro internazionale del Cammino neocatecumenale a Porto San Giorgio, nelle Marche, da dove oggi partono oltre 400 sacerdoti, seminaristi e giovani di diverse nazioni per una missione di sei giorni in alcuni Paesi del Centro Italia: porteranno l’annuncio a due a due, secondo il mandato evangelico, nella povertà, senza avere con sé denaro né cellulari. Il Diario, che riporta gli scritti di Carmen Hernandez negli anni 1979-1981, è stato pubblicato in spagnolo, nel luglio scorso, dalla Biblioteca de Autores Cristianos (Bac) ed uscirà a breve anche in edizione italiana.