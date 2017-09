Papa Francesco: a comunità cattolica Shalom, “dare gratuitamente quello che avete ricevuto gratuitamente”

(L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

“Dare gratuitamente quello che avete ricevuto gratuitamente”. Si è conclusa con questo invito, pronunciato a braccio e in spagnolo come il resto del discorso, l’udienza del Papa ai membri della comunità cattolica Shalom, che in migliaia hanno gremito oggi l’Aula Paolo VI. Riferendosi al tema del prossimo Sinodo dei giovani, e al cammino sinodale in atto, Francesco si è soffermato sull’importanza del “discernimento vocazionale per capire cosa vuole il Signore da noi in vista della missione”. “Dare gratuitamente”, l’invito: “Se stiamo qui, è perché qualcuno gratuitamente ha dato la vita per noi. E allora, diamo gratuitamente quello che abbiamo ricevuto”. Dare gratuitamente, per il Papa, “ti insegna ad abbracciare e a baciare, ti libera da ogni interesse di tipo egoista”. Nella parte finale del discorso, Francesco si è riferito al carisma della comunità diffusa in 19 Paesi del mondo e al “servizio” che all’interno di essa svolgono i più giovani e i più adulti. “Una sfida oggi è il dialogo tra i giovani e gli anziani”, ha ribadito il Papa: “I giovani hanno la necessità di ascoltare gli anziani, gli anziani hanno la necessità di ascoltare i giovani”. “Gli anziani non sono da tenere nascosti”, ha ammonito Francesco ricordando la sua esperienza a Buenos Aires: “Sperano che un giovane li baci e li aiuti a sognare, mentre i giovani hanno bisogno della saggezza degli anziani”.