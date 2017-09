Notizie Sir del giorno: videomessaggio Papa a colombiani, riforma media vaticani, Moas si sposta in Asia per aiutare i Rohingya

Papa Francesco: ai colombiani, “verrò come pellegrino di speranza e di pace”. “Il mondo oggi ha bisogno di consiglieri di dialogo”

“Verrò come pellegrino di speranza e di pace, per celebrare con voi la fede nel nostro Signore e anche per imparare dalla vostra carità e dalla vostra perseveranza nella ricerca della pace e dell’armonia”. Lo dice Papa Francesco, in un videomessaggio al popolo colombiano in occasione dell’imminente viaggio apostolico in Colombia (6-11 settembre). Rammentando il motto del viaggio, “Facciamo il primo passo”, il Pontefice evidenzia che “fare il primo passo ci incoraggia ad uscire per andare incontro all’altro, a tendere la mano e a scambiarci il segno della pace”. La pace, sottolinea il Santo Padre, è “quella che la Colombia cerca e per il cui conseguimento lavora da molto tempo. Una pace stabile, duratura, perché possiamo vederci e trattarci come fratelli, non come nemici”. (clicca qui)

Colombia: annunciato il cessate il fuoco bilaterale tra Governo ed Eln a due giorni dall’arrivo del Papa

Il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha annunciato nella mattinata di oggi (ora colombiana) l’accordo per il cessate il fuoco bilaterale tra Governo ed Esercito di liberazione nazionale (Eln), che inizierà il prossimo 1° ottobre e proseguirà fino al 12 gennaio 2018. 102 giorni preziosi, questa è la speranza, per fare consistenti passi in avanti nella trattativa con l’organizzazione guerrigliera rimasta nel paese, dopo il disarmo delle Farc. (clicca qui)

Media vaticani: mons. Viganò (SpC), “la Santa Sede sta ripensando la propria comunicazione, al pari di New York Times o Disney”

“Nelle prime presentazioni della riforma ho citato spesso il modello Disney, suscitando ovviamente, e anche sorprendentemente allo sguardo di chi conosce le questioni metodologiche della conoscenza, qualche ilarità”. Ha esordito così mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, all’Università Luiss “Guido Carli”, oggi, nell’ambito della presentazione dello studio del Centro di ricerca X.Ite Luiss proprio sulla riforma dei media del Vaticano. (clicca qui)

Ong e migranti: Moas sospende operazioni nel Mediterraneo e si sposta in Asia per aiutare i Rohingya

L’Ong Moas (Migrants offshore aid station) ha deciso di sospendere le sue operazioni di salvataggio nel Mediterraneo e spostarle nel Sud-est asiatico, nel Golfo del Bengala, per alleviare le sofferenze della minoranza Rohingya perseguitata. Prima unità mobile di ricerca e salvataggio in mare, Moas è stata fondata nel 2014 con l’obiettivo di ridurre le tragiche perdite di vite umane lungo la rotta fatale delle migrazioni. “Così come, nel 2014, Moas ha seguito l’appello di Papa Francesco ad assistere i migranti lungo il confine del Mediterraneo, oggi rinnova il suo impegno nel golfo del Bengala”, precisa l’Ong fondata dai coniugi Chris e Regina Catambrone. (clicca qui)

Germania: Chiesa cattolica ed evangelica, appello al voto. “Prendere attivamente parte al percorso politico del nostro Paese”

“Chiediamo ai cittadini di prendere attivamente parte al percorso politico del nostro Paese. Il primo e più importante passo è formarsi un proprio giudizio responsabile sulle scelte possibili ed esercitare il diritto di voto” perché “la democrazia vive attraverso la partecipazione dei cittadini”. Lo scrivono oggi in un messaggio il presidente del Consiglio della Chiesa evangelica, vescovo Heinrich Bedford-Strohm, e il presidente della Conferenza episcopale, card. Reinhard Marx, in vista delle elezioni del Bundestag (24 settembre). (clicca qui)

Scuole paritarie: mons. Napolioni (Cremona), “l’impegno della nostra Chiesa sul versante educativo non è in discussione”

“L’impegno della Chiesa di Cremona sul versante educativo, e specificamente attraverso le numerose scuole di ispirazione cristiana, non è in discussione. Quanto realizzato con soddisfazione anche nella scuola ‘Maddalena di Canossa’ in Cremona avrà certamente continuità anche in futuro, proprio nella misura in cui si attuerà un’oculata gestione delle risorse disponibili ed una programmazione che tenga conto del più ampio e complesso contesto in cui oggi operiamo. Tanti sviluppi sarebbero auspicabili, ma non tutti sono subito realizzabili”. Lo scrive in una nota mons. Antonio Napolioni, vescovo di Cremona. (clicca qui)

Mostra del cinema: il punto della Commissione nazionale valutazione film della Cei

Lunedì 4 settembre sono tre i film del Concorso visti dall’Agenzia Sir con la Commissione nazionale valutazione film della Cei, grazie alla presenza del segretario Massimo Giraldi giurato a #Venezia74 per il premio cattolico internazionale “Signis”. Primo film della mattinata di oggi è “Una famiglia” di Sebastiano Riso, che racconta di una coppia, Maria e Vincent, che accetta di concepire dei figli su commissione. È una bella sorpresa “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, secondo film della mattinata, un dramma esistenziale sulla periferia statunitense condito di umorismo nero. È stato anticipato invece ieri sera alla stampa “Ex Libris. The New York Public Library” di Frederick Wiseman, il grande documentarista statunitense premiato con un il Leone d’oro alla carriera nel 2014, anno del suo film “National Gallery” dedicato al museo inglese. (clicca qui)