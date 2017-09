Migrazioni: p. Czerny (Santa Sede), “tra 21 e 46 milioni di persone in schiavitù”. Non sia “aspetto inevitabile delle economie”

“Il traffico di esseri umani è un’industria multimiliardaria tra le più grandi al mondo, con una stima che oscilla tra 21 e 46 milioni di persone vittime di lavoro forzato, schiavitù a causa di debiti contratti, sesso e altre forme di sfruttamento. La schiavitù non deve costituire un aspetto inevitabile delle economie”: lo ha chiesto padre Michael Czerny, sotto-segretario della Sezione Migranti & Rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale , intervenuto oggi a Vienna alla Quinta sessione tematica per il Global compact “per una sicura, ordinata e regolare migrazione” promosso dalle Nazioni Unite. Tema di questa sessione è la tratta di migranti, il traffico di persone e le forme contemporanee di schiavitù. “Il numero dei migranti sfruttati e trafficanti continua a crescere in maniera allarmante”, ha osservato padre Czerny. Secondo il “Global report on trafficking in persons”, “il 51% delle vittime sono donne, il 21% uomini, il 20% ragazze e l’8% ragazzi”. La Santa Sede sottolinea “l’importanza di assicurare una cornice legale e percorsi affidabili ai migranti affinché non diventino vittime del traffico di esseri umani”. La Santa Sede chiede perciò “indagini coordinate a livello nazionale, regionale e internazionale”, condividendo “dati e informazioni chiave”, assicurando “protezione legale alle vittime” e consegnando gli sfruttatori alla giustizia. Anche “la formazione di pubblici ufficiali e le politiche nazionali per garantire agli stranieri l’accesso alla giustizia sono molto importanti”, ha sottolineato il sotto-segretario. “Nei Paesi di accoglienza deve essere garantita l’assistenza alle vittime e il rispetto del principio di ‘non-refoulement’ – ha affermato -, fornendo sostegno psicologico e altri tipi di supporto e riabilitazione. Alle vittime deve essere permesso di soggiornare regolarmente nel Paese per il tempo necessario alla terapia e l’eventualità di estendere il permesso di soggiorno con l’opportunità di lavorare”. “Il Global compact avrà successo – ha concluso padre Czerny -, se un domani i movimenti migratori non saranno più inevitabilmente segnati dalla tratta di esseri umani come avviene oggi. Perché la migrazione irregolare non è una libera scelta ma una costrizione dovuta al fatto che le persone non possono accedere a canali legali e sicuri”.