Media vaticani: il processo di riforma in una ricerca della Luiss

Questa mattina, all’Università Luiss “Guido Carli” (Viale Pola 12, Roma) viene presentato lo studio sulla Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, sul processo di riforma dei media vaticani. S’intitola “Comunicazione e tecnologia: modelli e casi di intermedialità dinamica”, la ricerca condotta da Centro X.Ite, coordinata dai professori Simona Romani e Paolo Peverini, un progetto di ricerca “trasformativa” che punta a sostenere la trasformazione e l’adozione dei nuovi modelli di comunicazione integrata verso cui la Santa Sede è protesa. Il panel degli interventi della mattinata è stato inaugurato da Paolo Legrenzi e Michele Costabile, ovvero presidente e direttore del nuovo Centro di ricerca X.Ite dell’ateneo. La parola poi ai due curatori, Romani e Peverini, che hanno illustrato lo studio messo a punto in un anno e mezzo di lavoro; una ricerca espressamente richiesta dal prefetto della Segreteria della Comunicazione, mons. Dario Edoardo Viganò, che oggi ha il compito di chiudere i lavori del convegno. Peverini e Romani hanno ribadito l’impianto dello studio, i tre livelli secondo cui è stato concepito: una prima analisi dei diversi approcci teorici alla comunicazione integrata, seguita poi dal “benchmarking”, ossia un’analisi comparativa sulle applicazioni di tali modelli da parte di imprese e istituzioni che ne hanno sperimentato rischi-opportunità. Ultimo step, la combinazione di teorie ed evidenze empiriche volta a identificare modelli e temi-chiave, idonei a ispirare il processo di innovazione e integrazione della comunicazione della Santa Sede. Al tavolo dei relatori siedono inoltre Filippo Ungaro (direttore comunicazione Save the Children Italia), Marco Bardazzi (direttore comunicazione esterna Eni) e Giuditta Gandus (responsabile comunicazione Fondazione Umberto Veronesi), mentre Kevin Lane Keller (Tuck School of Business at Dartmouth, USA) in collegamento video.