Germania: Chiesa cattolica ed evangelica, appello al voto. “Prendere attivamente parte al percorso politico del nostro Paese”

“Chiediamo ai cittadini di prendere attivamente parte al percorso politico del nostro Paese. Il primo e più importante passo è formarsi un proprio giudizio responsabile sulle scelte possibili ed esercitare il diritto di voto” perché “la democrazia vive attraverso la partecipazione dei cittadini”. Lo scrivono oggi in un messaggio il presidente del Consiglio della Chiesa evangelica, vescovo Heinrich Bedford-Strohm, e il presidente della Conferenza episcopale, card. Reinhard Marx, in vista delle elezioni del Bundestag (24 settembre). “Più alta è l’affluenza alle urne, più stabile è il mandato di coloro che si assumono la responsabilità” scrivono i due leader delle Chiese. In gioco sono “libertà e pace, benessere, la difesa della coesione e della diversità e la responsabilità a livello globale del nostro Paese“, reso “multiforme e più ricco” per l’immigrazione. Agli elettori il compito di riflettere su “quale posizione politica e quali forze rafforzino la coesione e la nostra convivenza”. Tre i criteri di scelta: la “disponibilità all’ascolto e il rispetto, il modo sereno e non violento” di condurre il confronto politico; l’apertura e l’assunzione di “responsabilità per i più poveri e i più feriti“, senza “screditare o escludere” nessuno per la “fede, colore della pelle, orientamento sessuale o appartenenza etnica”. Infine, la difesa dell’unità europea “come un bene inestimabile”, da portare “avanti con una nuova dinamica, per non ricadere nell’egoismo nazionalistico”.