Etiopia: nella più grande discarica del Paese sorgerà il primo impianto per la produzione di elettricità

(DIRE-SIR) – Nella più grande discarica dell’Etiopia sorgerà il primo impianto del Paese per la produzione di elettricità a partire dai rifiuti: lo ha annunciato il governo di Addis Abeba, fissando a dicembre la data per la consegna della centrale. L’impianto sorgerà nel sito di Koshe, un termine che in lingua amarica vuol dire “sporco”. Si tratta di una discarica estesa su oltre cinque ettari, aperta 50 anni fa, oggi la principale in una metropoli dove vivono oltre quattro milioni di persone. Secondo Bizuneh Tolcha, ministro per l’Energia, l’acqua e l’irrigazione, l’impianto avrà una capacità installata di 50 megawatt e sarà in grado a regime di trasformare 350mila tonnellate di rifiuti l’anno. Prevista una spesa di oltre 118 milioni di dollari, coperta interamente dal governo etiopico. A coordinare la realizzazione del progetto due società: l’inglese Cambridge Industries Limited e la cinese China National Electrical Engineering Company.

(www.dire.it)