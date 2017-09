Diocesi: Novara, nuovi incarichi per don Taglioretti e don Bovio

Nelle messe celebrate durante il fine settimana nel novarese, è stata data comunicazione ai fedeli delle comunità interessate, di nuovi incarichi per due sacerdoti della diocesi di Novara: don Simone Taglioretti e don Alberto Bovio. Ne dà notizia la diocesi in una nota nella quale informa che don Simone Taglioretti, attuale coadiutore responsabile della pastorale giovanile nella parrocchia della Bicocca a Novara, si trasferirà a Domodossola, dove affiancherà il parroco don Vincenzo Barone e collaborerà con gli altri sacerdoti della parrocchia, che si occupano della cura pastorale della città e di altri piccoli centri, compresa l’intera Val Bognanco. A sostituire don Taglioretti sarà don Alberto Bovio, che rimarrà coadiutore a San Giuseppe a Novara, assumendo anche la responsabilità della pastorale giovanile alla Bicocca. “I nuovi incarichi – prosegue la nota – per i due giovani sacerdoti rientrano nel quadro di riorganizzazione e rinnovamento promosso dal XXI Sinodo diocesano: Bicocca e San Giuseppe fanno parte della stessa unità pastorale missionaria, insieme a Sant’Agabio e Pernate”. Per questo, come ha scritto il vicario generale novarese don Fausto Cossalter, in una lettera al parroco di San Giuseppe don Gianfermo Nicolini, “per don Alberto, non si tratta di aggiungere un nuovo impegno ma di costruire insieme, sacerdoti e laici, un cammino comune per un’attenzione più grande ai giovani, che dovrà coinvolgere tutta l’unità pastorale missionaria”.