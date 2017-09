Diocesi: Firenze, il card. Bassetti presiede venerdì celebrazione per natività Beata Vergine Maria

Sarà il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, a presiedere venerdì 8 settembre, alle ore 18, nella basilica della Santissima Annunziata di Firenze la celebrazione per la solennità della Natività della Beata Vergine Maria. L’arcivescovo, card. Giuseppe Betori, ha invitato il card. Bassetti perché “tutta la diocesi possa stringersi intorno a lui ed esprimere la gioia per la sua nomina a presidente della Conferenza episcopale italiana avvenuta nel maggio scorso”, si legge in una nota dell’arcidiocesi di Firenze.​