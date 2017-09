Diocesi: Cosenza-Bisignano, 50 partecipanti al campo-scuola su “Convivialità delle differenze”

Un weekend di incontro, conoscenza e scambio interculturale per giovani, adulti e famiglie. Questo in sintesi il campo-scuola sul tema “Convivialità delle differenze” che si è svolto a Longobardi Marina (Cs) da venerdì a ieri su iniziativa degli uffici Migrantes e missionario della diocesi di Cosenza-Bisignano. La tre giorni si è sviluppata attraverso un percorso che dalla prima giornata “Presentiamoci” è passato alla condivisione dei “Valori” nella seconda giornata, per arrivare alla costruzione comune dei “Sogni” nella giornata conclusiva di ieri. Giornate in cui i 50 partecipanti (circa 20 bambini e ragazzi), operatori pastorali degli uffici, singoli e famiglie italiane e migranti provenienti da Siria, Afghanistan e Nigeria, si sono impegnati in attività di gioco, preghiera, riflessione, canti, musica e danze nel panorama della costa tirrenica cosentina. “La condivisione del tempo e degli spazi – ha affermato il direttore diocesano della Migrantes, Pino Fabiano – ha permesso, soprattutto grazie alla spontaneità dei bambini, di abbattere i pregiudizi e costruire relazioni significative”. Il campo ha “lasciato in tutti il desiderio di rincontrarsi – ha aggiunto Fabiano – per continuare la conoscenza reciproca che ha valorizzato e non fatto diventare muro e separazione le differenze etniche, religiose e culturali dei partecipanti”.