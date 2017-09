Corea del Nord: Brics, forte disapprovazione. Appello a “una soluzione pacifica” delle tensioni

(DIRE-SIR) – “Disapprovazione forte” del test nucleare effettuato ieri da Pyongyang e appello a “una soluzione pacifica” delle tensioni: è la posizione sul dossier della Corea del Nord espressa oggi dal Brics, l’alleanza delle potenze emergenti costituita da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. La linea è tracciata in una dichiarazione diffusa a Xiamen, località di fronte allo stretto di Taiwan dove è in corso un vertice della coalizione. Nella dichiarazione si evidenzia la convinzione che le tensioni possano essere risolte “solo con mezzi pacifici e un dialogo diretto tra tutte le parti interessate”. I test missilistici e nucleari della Corea del Nord saranno oggi al centro di una riunione del Consiglio di sicurezza a New York.

(www.dire.it)