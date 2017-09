Cinema: Doc Sky “Musei Vaticani 3D” ad Amatrice. Jatta (direttrice), “un segnale che attraverso bellezza, armonia e arte è possibile andare avanti”

Secondo appuntamento oggi, lunedì 4 settembre, con i “lunedì dell’arte” al Cinema Paradiso di Amatrice, la rassegna in quattro film promossa da Sky Italia con Nexo Digital, in collaborazione il Comune di Amatrice, in memoria di Floriana Svizzeretto, direttrice del Museo civico della cittadina, una delle tante vittime terremoto del Centro Italia del 24 agosto 2016.

Dopo la prima proiezione con “Raffaello, il principe delle arti” (21 agosto), questa sera verrà proposto ad Amatrice, nella tenda cinema messa a disposizione dalla Siae, “Musei Vaticani 3D. Tra cielo e terra” realizzato da Sky con i Musei Vaticani. Per l’occasione l’Agenzia SIR ha sentito la direttrice del polo museale della Santa Sede, Barbara Jatta, che ha dichiarato: “La fattiva collaborazione tra i Musei Vaticani e Sky dura ormai da diversi anni e trova nell’iniziativa odierna un’importante occasione di poter comunicare e ricordare. Ricordare Floriana Svizzeretto è un dovere di tutti noi, non solo di storici dell’arte, che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene, ma di tutte le persone che sono solidali e vicini al dramma che si è consumato un anno fa nella splendida Amatrice”.

La proiezione di “Musei Vaticani 3D. Tra cielo e terra”, ha sottolineato ancora la Jatta, “vuole essere un segnale che attraverso la Bellezza, l’Armonia e l’Arte è possibile andare avanti, proseguire nelle difficoltà”. “Un ringraziamento dunque ad Andrea Scrosati e a Cosetta Lagani di Sky – ha concluso la direttrice dei Musei Vaticani – e a tutti coloro che interverranno per ‘ricordare’ attraverso la visione di uno dei migliori documentari artistici mai prodotti sui Musei del Papa”.