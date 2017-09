Cile: card. Ezzati (Santiago), “siamo tutti migranti”. Nelle parrocchie 40 corsi di spagnolo

“Siamo tutti migranti”: lo ha ribadito il cardinale Ricardo Ezzati, arcivescovo di Santiago del Cile, celebrando ieri la Giornata nazionale del migrante. Il cardinale Ezzati ha ricordato l’aiuto che la Chiesa di Santiago presta ai migranti, con oltre 40 corsi di spagnolo nelle parrocchie, soprattutto per gli haitiani, di lingua francese. “Vogliamo che i nostri fratelli haitiani imparino spagnolo perché non siano penalizzati dalla legislazione, dai contratti lavorativi e dal modo di vivere – ha detto -. La Chiesa vuole essere uno spazio non solo di accoglienza ma anche di integrazione. Credo sia il momento di denunciare tutto ciò che non è conforme con la dignità e la protezione legale necessaria ad ogni migrante. Ci dispiace vedere delle lacune in questo senso”. Alla fine della messa è intervenuto anche il ministro dello Sviluppo sociale Marcos Barraza, che ha letto un messaggio della presidente cilena Michelle Bachelet: la migrazione, scrive Bachelet, “non è un fenomeno nuovo, perché la storia del Cile è stata scritta grazie alla collaborazione di migliaia di stranieri che hanno calpestato la nostra terra in cerca di nuovi orizzonti. Siamo testimoni del sacrificio e dello sforzo che fanno ogni giorno”.