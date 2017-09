Brasile: Opera Don Orione, inaugurata ad Araguaina una nuova struttura per gestanti, neonati e puerpere

Una casa accogliente, confortevole, ben strutturata e con il personale specializzato disponibile 24 ore al giorno. Queste sono le caratteristiche della “Madre della Divina Provvidenza” – Casa per gestanti, neonati e puerpere (Cgbp) dell’Ospedale Don Orione di Araguaina (Tocantins – Brasile), inaugurata alla presenza del vescovo di Tocantinópolis, mons. Giovane Pereira de Melo, che ha benedetto i locali della struttura e i presenti. “Questo luogo – ha detto – è una benedizione di Dio, non solo per Araguaína, ma anche per coloro che giungono in città per dare alla luce nuove vite e per coloro che hanno bisogno di sostegno”. Presenti anche il governatore dello stato di Tocantins, Marcelo Miranda, e diverse autorità civili. Il nuovo centro può ospitare 22 persone ed è una struttura di accoglienza provvisoria e di accompagnamento per le donne in procinto di partorire, in particolar modo per coloro che giungono da un altro municipio. La struttura nasce da un partenariato tra Ospedale Don Orione e ministero della Salute, con la mediazione della Segreteria di Stato per la Salute. “Una casa per accogliere la ‘persona’, dove le madri che hanno i loro figli ricoverati nel reparto neonatale dell’ospedale, possono essere ben accolte, ricevendo assistenza medica, sociale e spirituale”, ha detto p. Jarbas Assunção Serpa, presidente dell’Ospedale Don Orione. La Casa “Madre della Divina Provvidenza” potrà seguire in media 500 parti al mese. Tatiane Silva, durante la gravidanza, è stata una delle pazienti accolte presso la Casa. La figlia, nata prematura, è dovuta rimanere in ospedale per 89 giorni. “Mi sembrava di essere in un ospedale privato, l’accoglienza è stata meravigliosa”, ha detto la donna richiamando il sostegno dei medici e del personale. Un sostegno particolarmente importante per tante mamme che vengono a partorire da altre città e hanno i loro piccoli ricoverati in terapia intensiva.