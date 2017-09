Antiusura: Consulta nazionale, domani a Milano tavola rotonda su istituzioni e azzardo in Italia con sottosegretario Baretta

Si terrà martedì 5 settembre alle 11 a Milano, nella sala conferenze di Caritas Ambrosiana (via San Bernardino 4), una tavola rotonda sul tema “Istituzioni e azzardo in Italia”, organizzata dalla Consulta nazionale antiusura, la Fondazione San Bernardino e la Caritas Ambrosiana. L’iniziativa è promossa dagli enti organizzatori in vista della Conferenza unificata Stato Regioni ed enti locali in programma il 7 settembre, che avrà per oggetto proprio la riorganizzazione della rete di vendita dell’azzardo. Nel corso della mattinata, interverranno il sottosegretario del ministero di Economia e finanza, Pierpaolo Baretta, insieme con Maurizio Fiasco, consulente della Consulta nazionale antiusura. I lavori saranno introdotti da mons. Alberto D’Urso, presidente della Consulta nazionale antiusura e moderati da Riccardo Bonacina, direttore di Vita. Seguiranno gli interventi del direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti, Maurizio Avanzi (Alea e And), Marco Dotti (Vita/Movimento no slot), Carlo Cefaloni (Slot mob), Emma Ciccarelli (Forum associazioni famigliari), Ernesto Mainardi (Associazione genitori e scuole cattoliche) e Attilio Simeone (Cartello insieme contro l’azzardo). All’incontro di domani, inoltre, sono stati invitati il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini e il presidente dell’Anci, Antonio Decaro. L’evento sarà trasmesso in diretta su Telepace, dalle 11.00 alle 13.15, e in streaming sul sito www.telepaceverona.it.