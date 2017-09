Opus dei: Spagna, domani mons. Pujol (Tarragona) ordinerà due nuovi sacerdoti nel santuario di Torreciudad

Due diaconi della prelatura dell’Opus dei riceveranno domani, domenica 3 settembre, l’ordinazione sacerdotale conferita loro dall’arcivescovo di Tarragona, monsignor Jaume Pujol. Ad essere consacrati presbiteri saranno Ginés José Pérez Almela, un murciano di 59 anni, che per tre decenni è stato professore nella scuola Monteagudo a Murcia, e Arturo Garralón, impiegato di banca, nato a Guadalajara 42 anni fa. Il rito di consacrazione sarà celebrato nel santuario di Torreciudad, in Spagna, alla presenza del prelato dell’Opus Dei, monsignor Fernando Ocáriz. Parteciperanno ovviamente anche numerosi familiari, amici e colleghi. La cerimonia sarà trasmessa in diretta, a partire dalle 9.45, su www.opusdei.org/live e sul canale di Youtube dell’Ufficio comunicazioni dell’Opus Dei.