Mostra del Cinema: il programma di domenica 3 settembre, con Stephen Frears e Paolo Virzì

Una scena del film "The Leisure Seeker"

Domenica 3 settembre, quinto giorno alla 74ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. Molti gli appuntamenti cinematografici, culturali e industry. Anzitutto i film in competizione: è arrivato il giorno del primo regista italiano, Paolo Virzì, con “The Leisure Seeker”, opera tratta dal romanzo “In viaggio contromano” di Michael Zadoorian (in Italia, Marcos y Marcos). Protagonisti sono gli attori Helen Mirren e Donald Sutherland, che interpretano una coppia anziana alle prese con un viaggio-fuga dalla quotidianità. Il film di Virzì sarà mostrato alla stampa dalle 8.30 del mattino, mentre alle 19,30 il cast calcherà il tappeto rosso.

Secondo titolo della giornata è il film fuori concorso “Victoria & Abdul” del regista inglese Stephen Frears (“The Queen”, “Philomena”), tratto da libro del giornalista Shrabani Basu, “Victoria & Abdul: The True Story of the Queen’s Closest Confidant”. Nel cast Judi Dench nei panni della regina Vittoria. Prima della proiezione serale, alle 22, sarà consegnato al regista Stephen Frears il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2017, riconoscimento dedicato a una personalità capace di segnare in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo.

Nel pomeriggio altri due titoli in concorso: alle 17 si terrà la proiezione con red carpet del francese “La villa” di Robert Guédiguian, mentre alle 19.30 verrà proposto ai giornalisti “Ex Libris. The New York Public Library” del documentarista Frederick Wiseman (“National Gallery”). Le proiezioni della giornata saranno chiuse dall’omaggio a Michael Jackson con “Michael Jackson’s Thriller 3D” di John Landis e “Making of Michael Jackson’s Thriller” di Jerry Kramer.

Ancora domenica 3 settembre, alle 11 nello spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo si terrà il Premio “Robert Bresson” assegnato al regista Gianni Amelio. A consegnare il riconoscimento FEdS, che vanta il patrocinio della Santa Sede, sarà mons. Giovanni D’Ercole, Vescovo di Ascoli Piceno. Alle 11.30 presso l’Italian Pavillon si terrà l’incontro con il Centro sperimentale di cinematografia e a seguire, alle 13.45, la tavola rotonda con i rappresentanti della Commissione europea per il settore cinema e audiovisivo (www.europacreativa-media.it).