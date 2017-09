Mostra del cinema: film ed eventi in programma oggi. Arriva Clooney in concorso con “Suburbicon”. È il giorno di Patierno e Winspeare

Una scena del film "Suburbicon"

Sabato 2 settembre, quarto giorno alla 74ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. Il film certamente più atteso è “Suburbicon”, sesta regia cinematografica di George Clooney, film che sarà presentato alla stampa alle 8.30, mentre il tappeto rosso con tutto il cast – Matt Damon, Oscar Isaac e Julianne Moore – è previsto alle 19.15. Clooney racconta l’America degli anni ‘50, in una galleria di ritratti umani giocati tra apparenze e realtà, svelando così le derive della classe media statunitense. La sceneggiatura è firmata oltre che da George Clooney, Grant Heslov nonché dai fratelli Ethal e Joel Coen.

Nella mattina di sabato verrà mostrato fuori concorso il francese “La mélodie” di Rachid Hami, sul tema della formazione, dell’integrazione e del riscatto grazie alla musica. E sempre dalla Francia arriva “La villa” di Robert Guédiguian, opera in Concorso che sarà presentata in anteprima alla stampa alle 20.00, mentre il cast incontrerà il pubblico domani, 3 settembre.

Alle 16.45 al Palazzo del Cinema si terrà per la proiezione con tutto il cast il film in Concorso “Foxtrot” del regista israeliano Samuel Maoz, che a Venezia ha conquistato il Leone d’oro nel 2009 con “Lebanon”.

Tra gli italiani, ricordiamo alle 14.45 la passerella del film fuori concorso “Diva” di Francesco Patierno, che rilegge la vita dell’attrice Valentina Cortese coinvolgendo otto interpreti del cinema italiano contemporaneo: Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Carolina Crescentini, Silvia d’Amico, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Carlotta Natoli e Greta Scarano. Ancora, passerà nella sezione Orizzonti il “La vita in comune” di Edoardo Winspeare, apprezzato regista di “In grazia di Dio”, che gira nuovamente in Puglia, sempre in dialetto salentino.

Proseguono poi gli incontri del mercato dell’audiovisivo con il Venice Production Bridge (31 agosto – 5 settembre), sezione dedicata ai produttori internazionali per incontrare possibili partner per operazioni di finanziamento e distribuzione di film. È in corso anche il focus “Anica Incontra. Focus on China” promosso da Anica in collaborazione con la Direzione Generale Cinema Mibact. Per le informazioni sulla Mostra del Cinema: http://www.labiennale.org/it/cinema/2017