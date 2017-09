Diocesi: Vicenza, riprende la formazione degli insegnanti di religione cattolica

L’Ufficio diocesano per l’Irc di Vicenza ha presentato in questi giorni il calendario dell’offerta formativa per gli insegnati di questa disciplina di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ne dà notizia una nota della diocesi. Incontri monografici, corsi, seminari, attività laboratoriali si susseguiranno fino alla prossima estate 2018 per far crescere le competenze e le motivazioni dei docenti. Tre le proposte in calendario per il mese di settembre. Si inizia con due pomeriggi (il 5 e il 6 settembre) al Centro professionale San Gaetano di Vicenza sul tema “Lavorare per competenze nell’Irc della scuola dell’infanzia e del primo ciclo”. Al centro degli approfondimenti delle due giornate anche il metodo Montessori e l’utilizzo dell’arte nella didattica. Il 16 settembre, sempre nel pomeriggio, incontro formativo invece per i docenti della scuola secondaria sui temi della partecipazione e del dialogo educativo. Il 28 settembre infine, presso la chiesa parrocchiale di San Marco in Vicenza, un approfondimento sulla Amoris Laetitia di papa Francesco con don Battista Borsato e la Vilma Molinari. Alle 18 dello stesso giorno il vescovo, mons. Beniamino Pizziol, presiederà la Messa di inizio anno scolastico con il mandato educativo a tutti gli insegnanti di religione.