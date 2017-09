Diocesi: mons. Perego (arcivescovo), “Ferrara e Comacchio debbono essere consegnate nella loro bellezza e integrità alla generazione futura”

“La terra in cui ognuno viaggia, è la casa di tutti, perché è la casa di Dio nostro Creatore”. Lo ha affermato ieri l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, mons. Gian Carlo Perego, presiedendo ieri nella parrocchia del Lido delle Nazioni la celebrazione eucaristica per la 12ª Giornata per la Custodia del creato. Avendo come riferimento l’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco, l’arcivescovo nell’omelia ha posto l’accento su come i verbi “uscire” e “camminare”, “andare” siano “i verbi dell’esperienza cristiana, che ha come meta non solo i luoghi della terra, ma anche il Cielo”. “Il viaggio – ha proseguito – che caratterizza l’esperienza umana e cristiana ha vari caratteri: religioso (pellegrinaggio), di conoscenza (turista), di ricerca di un lavoro (migrante), di fuga (il rifugiato)”. Mons. Perego ha poi sottolineato la necessità di un “impegno per il consumo critico dei beni – come l’acqua -; il rispetto dell’ambiente, ma anche, in questa nostra terra magnifica, la capacità di sposare un turismo sostenibile, che concili sviluppo economico e tutela dell’ambiente, il superamento del puro consumismo, coniugato con una mobilità sostenibile, che privilegi il mezzo pubblico rispetto a quello privato, l’utilizzo di mezzi meno inquinanti”. L’arcivescovo ha rilevato poi come “Ferrara e Comacchio, in forme diverse, sono due meravigliose oasi culturali e ambientali, che debbono essere consegnate nella loro bellezza e integrità alla generazione futura. Sono anche la loro ricchezza”. “A noi, alla nostra responsabilità, richiamata oggi dalla Giornata nazionale per la Custodia del Creato, il compito di consegnarle ai viaggiatori con amore e cura, perché – ha concluso – continuino ad essere un patrimonio di tutti e per tutti. Per non somigliare ai servi stolti del Vangelo, che non valorizzavano i propri talenti”.