Diocesi: Loreto, nel pomeriggio l’ingresso dell’arcivescovo Fabio Dal Cin. Succede a mons. Tonucci

Monsignor Fabio Dal Cin, nuovo arcivescovo e delegato pontificio per il Santuario lauretano, farà il solenne ingresso oggi pomeriggio. Dal Cin, nominato da Papa Francesco anche delegato pontificio per la Basilica di Sant’Antonio in Padova, è stato fino alla nuova nomina officiale della Congregazione per i vescovi. Succede a monsignor Giovanni Tonucci che lascia per raggiunti limiti di età. Il programma prevede l’arrivo di monsignor Dal Cin alle ore 16.15 a Porta Romana. Qui l’accoglienza ed il saluto delle autorità cittadine e, a seguire, il corteo a piedi verso piazza della Madonna. Alle 7, nella Pontificia Basilica della Santa Casa, avrà luogo la solenne celebrazione eucaristica per la presa di possesso canonica, alla presenza del cardinale Edoardo Menichelli. Mons. Fabio Dal Cin è nato a Vittorio Veneto il 23 gennaio 1965 e ha vissuto a Sarmede. Dal 2012 è cappellano del Papa. Ha prestato assistenza spirituale presso il Santuario della Madonna della Quercia in Roma. Ha ricevuto la consacrazione episcopale lo scorso 9 luglio, nella Cattedrale di Vittorio Veneto, nella celebrazione presieduta dal cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione dei vescovi.