Diocesi: Casale Monferrato, dal 5 settembre il convegno pastorale “I nostri giovani tra presente e futuro”

“Desideriamo essere una ‘Chiesa in uscita’ amica delle famiglie e dei giovani”. Così monsignor Alceste Catella, amministratore apostolico di Casale Monferrato, presenta il Convegno pastorale diocesano che prenderà il via martedì 5 settembre, a Casale Monferrato, sul tema “I nostri giovani tra presente e futuro”. La prima serata, in programma martedì 5 alle 20.45 presso l’Auditorium san Filippo, sarà dedicata “Il prossimo Sinodo sui giovani. Provocazione, invocazione, convocazione” con la relazione del salesiano don Rossano Sala. Nella serata di mercoledì 6, con inizio alle 20.30, spazio invece alle “Prove di dialogo. Generazioni diverse a confronto” con gruppi di lavoro che vedranno i partecipanti confrontarsi a partire da un foglio di lavoro realizzato dagli stessi giovani. Il convegno pastorale si concluderà poi giovedì 7, con la presentazione delle “Linee guida dell’anno pastorale 2017-2018” proposte da mons. Alceste Catella a partire dalle 20.45 presso l’Auditorium san Filippo. “Una Chiesa ‘in uscita’ – ha scritto il vescovo nella lettera d’invito – non può non sentirsi fortemente chiamata a mettersi al fianco delle famiglie e dei giovani”. “La pastorale della famiglia e quella giovanile sono il luogo privilegiato per dare volto nuovo alla pastorale d’insieme”, aggiunge Catella, rilevando che “esse spingono tutte le parrocchie, non solo le più piccole, ad aprirsi alle altre, per sostenere cammini che siano capaci di accompagnare e di nutrire spiritualmente la vita delle famiglie e il percorso di crescita di ragazzi, adolescenti e giovani verso la misura adulta della fede e della vocazione”.