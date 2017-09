Diocesi: Andria, mercoledì 6 settembre Messa in suffragio di mons Raffaele Calabro

Sarà celebrata mercoledì prossimo, 6 settembre, nella cattedrale di Andria, alle 20, una Messa in suffragio del vescovo emerito della diocesi monsignor Raffaele Calabro, morto lo scorso 4 agosto. Seguendo un’antica consuetudine, la comunità ecclesiale locale si raccoglierà in preghiera, per ricordarlo. A presiedere la celebrazione eucaristica sarà il vescovo mons. Luigi Mansi. Mons. Calabro ha guidato la diocesi di Andria per 27 anni, dal 29 gennaio 1989 al 3 aprile di quest’anno, giorno in cui ha iniziato il suo ministero episcopale mons. Mansi, che durante il funerale del suo predecessore lo ha ricordato così: “Il dato che più caratterizza la sua figura è la sua ricca cultura che gli permetteva di leggere i tempi con notevole profondità e lucidità. È bello ricordare le 42 ordinazioni presbiterali da lui presiedute e le sei parrocchie che ha istituito con la relativa costruzione delle chiese, ma anche il suo grande impegno nel sostenere le iniziative volute dalla Caritas per realizzare gesti concreti di carità”