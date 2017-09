Dialogo tra religioni: Comunità di Sant’Egidio, adesioni in aumento per l’incontro “Strade di pace” dal 10 settembre in Germania

Sono in aumento le adesioni all’incontro internazionale “Strade di pace” in programma dal 10 al 12 settembre in Germania, nelle città di Münster e Osnabrück, per iniziativa della Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con le diocesi delle due città. Come si legge in una nota, “sarà il primo grande evento per la pace del 2017, dopo che, nelle ultime settimane, si è assistito ad una recrudescenza del terrorismo, con gli attentati in Catalogna e in Burkina Faso”. Sarà “un’occasione per lanciare un forte messaggio al mondo”, spiega il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, secondo cui “si deve fare di più – e con urgenza – contro la violenza e per la pace”. “Un impegno – aggiunge – che vede le religioni svolgere un ruolo delicato e importante: possono anche essere manipolate, ma se indirizzate verso il dialogo restituiscono un’anima a Paesi e continenti in crisi e divisi al loro interno”. Oltre alla presenza di centinaia di rappresentanti delle religioni (cristiani, ebrei, musulmani, buddisti e di altre religioni asiatiche), di autorità istituzionali e del mondo della cultura, è prevista una larga partecipazione popolare, con numerosi giovani da tutta Europa, a sostegno dell’incontro, promosso, come ogni anno, dalla Comunità di Sant’Egidio, dopo la storica giornata di Preghiera per la pace di Assisi voluta da Giovanni Paolo II nel 1986. “Tra i temi dei numerosi panel in programma – conclude la nota – oltre alla pace e al dialogo interreligioso, la non violenza, il disarmo, le migrazioni, il diritto alla salute, la corruzione e la giustizia sociale. Previsti anche focus su alcuni Paesi come Iraq e Tunisia, con l’intervento di alcuni testimoni”.