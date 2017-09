Cormac Murphy O’Connor: il ricordo di Ivereigh (addetto stampa). “Amico di Bergoglio”. “Ecumenismo appassionato”

(Londra) “Ho visto l’ultima volta il cardinale Cormac Murphy O’Connor circa un anno e mezzo fa”, ricorda ancora Austen Ivereigh, autore di una biografia di Papa Francesco intitolata “Il grande riformatore”. “Era piuttosto stanco e aveva problemi di cuore ma era di buon umore. Era molto contento del pontificato di Papa Bergoglio. Conosceva bene Francesco. Sono stati creati cardinali tutti e due nel 2001 e si sedevano sempre insieme con altri tre cardinali. Il cardinale Murphy-O’Connor chiamava questo gruppo di amici ‘la squadra’ e quando Papa Francesco venne eletto disse: ‘Dov’è la squadra? Voglio una foto con la squadra’”. L’ex addetto stampa del Primate cattolico di Inghilterra e Galles appena scomparso ricorda “l’ecumenismo appassionato di Cormac Murphy-O’Connor e il suo lavoro come presidente della “Commissione internazionale anglicana e cattolica romana”. “Era davvero amato da molti anglicani e diede vita a un rapporto di collaborazione strettissimo con il Primate anglicano Rowan Williams. Fecero insieme una dichiarazione contro la guerra in Iraq nel 2003 e andarono insieme in pellegrinaggio a Betlemme”, continua Ivereigh. “Il cardinale Murphy-O’Connor rimase deluso, nel 1992, dalla decisione della Chiesa di Inghilterra di ordinare le donne che riteneva un grande errore anche perché rendeva impossibile raggiungere l’unità dei cristiani perlomeno durante la sua vita. Il suo impegno per il dialogo rimase, però, sempre intenso”.