Cormac Murphy-O’Connor: cordoglio dei vescovi europei. Il card. Bagnasco (Ccee) ricorda il suo “impegno per per l’unità dei cristiani, non solo in Inghilterra”

“Appreso la triste notizia della scomparsa del cardinale Cormac Murphy-O’Connor, arcivescovo emerito di Westminster, il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente del Ccee (Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa), ha indirizzato un messaggio di cordoglio alla Chiesa cattolica di Londra e di tutta l’Inghilterra e del Galles, assicurando loro vicinanza e preghiera, attraverso il cardinale Vincent Nichols, attuale arcivescovo di Westminster e vice-presidente del Ccee”. È quanto si apprende da una nota diffusa oggi dal Ccee. Nel messaggio, il card. Bagnasco ricorda come “l’episcopato europeo e, in particolare, il Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, del quale l’eminentissimo cardinale Murphy O’-Connor è stato vice-presidente dal 2001 al 2006, abbia potuto conoscere e beneficiare della sua gioia e del suo impegno per l’evangelizzazione e, concretamente, per l’unità dei cristiani, non solo in Inghilterra ma in tutto il continente europeo”.