Card. Stella: “Maria ci accompagna nel nostro cammino”

“Maria partecipa al dolore dell’uomo, lei sta ai piedi delle nostre croci e ci accompagna nel nostro cammino”. Lo ha detto ieri sera il card. Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il clero, che ha presieduto nel santuario della Madonna delle Lacrime, a Siracusa, la celebrazione conclusiva tra quelle previste per il 64° anniversario della lacrimazione di Maria. Il porporato ha ricordato, in particolare, le “emergenze siciliane”, come l’assenza di lavoro per i giovani. “Maria porta a Gesù questi travagli perché possiamo aprirci a lui”, ha detto. Da qui l’importanza delle lacrime che “devono sciogliere la durezza dei cuori”. Il card. Stella ha letto poi la preghiera scritta per la Madonnina delle Lacrime. Il porporato ha chiesto per gli uomini a Maria “madre della tenerezza” la gioia della riconciliazione. “Accogli la nostra supplica che sale a te dagli abissi della nostra umanità e della nostra vita. Siamo immagine di Dio e segno della sua bellezza ma siamo anche poveri e fragili, affaticati e oppressi, spesso segnati dal dolore, appesantiti dall’oscurità e paralizzati da tante paure”.