Ambiente: Cauteruccio (Greenaccord), “la casa comune chiede il contributo di tutti, credenti e non credenti”

“È evidente che la casa comune richieda il contributo di tutti, credenti e non credenti”. Lo ha detto al Sir Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord onlus, in apertura della seconda giornata del XII Forum dell’informazione cattolica per la Custodia del Creato in corso a Gubbio. “Tutti si aspettano delle soluzioni da parte degli organismi internazionali, che devono pure arrivare, ma è necessario – osserva Cauteruccio – che ognuno cominci da casa sua, dal portone di casa sua. Occorrono piccoli gesti concreti, di ogni giorno, per sette miliardi di gesti totali. Possono essere, come diceva Madre Teresa, tante gocce che fanno un mare”. Per il presidente di Greenaccord, “c’è bisogno di invertire la rotta e di iniziare a fare insieme questo processo di conversione ecologica, come ci suggerisce Papa Francesco nella Laudadio si’”. “Il tema dell’ecologia è interdisciplinare – conclude Cauteruccio – non c’è aspetto della nostra vita che non abbia dei riflessi nel contesto ambientale. Per questo dobbiamo iniziare a ragionare tenendo presenti le nostre scelte, le scelte politiche per una particolare attenzione a tutto quanto ha influenza sull’ambiente”.