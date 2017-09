Albania: oggi l’ordinazione episcopale di mons. Meta, primo vescovo scelto tra il clero albanese dopo la persecuzione

Viene ordinato questa mattina nella Cattedrale di Rrehshen il vescovo eletto mons. Gjergj Meta. È il primo vescovo albanese, cioè residente in Albania, ad essere ordinato dopo la persecuzione del regime. Mons Meta è anche il vescovo ordinario più giovane al mondo. Nato a Durrës il 30 aprile 1976, Meta dopo aver compiuto i suoi studi in Albania, si è trasferito in Italia dove nel 1994 è entrato nel seminario arcivescovile di Bari per frequentare un anno propedeutico. Dal 1995 al 2000 ha poi seguito i corsi di preparazione al sacerdozio presso la Facoltà di Teologia del seminario regionale di Molfetta. Ordinato sacerdote il 21 aprile 2001 per l’allora diocesi di Durrës-Tiranë, mons. Meta ha ricoperto vari incarichi come vicario parrocchiale oltre ad essere stato responsabile della pastorale universitaria nell’arcidiocesi di Tirana-Durrës e a livello nazionale. Dopo aver conseguito la licenza in Diritto canonico presso l’Università Gregoriana a Roma, Meta è stato anche giudice nel Tribunale interdiocesano albanese di prima istanza e docente di Diritto canonico presso l’Istituto Teologico nel seminario interdiocesano di Shkodër. Dal 2009 al 2012 è stato portavoce della Conferenza Episcopale albanese. Dal 2010 al 2016 è stato anche parroco prima a Kamza e poi della Concattedrale di “Santa Lucia” a Durrës. Membro della Commissione episcopale per la liturgia e per la formazione permanente dei presbiteri, dal dicembre 2016 ha ricoperto l’incarico di vicario generale dell’arcidiocesi di Tiranë-Durrës e portavoce della Conferenza Episcopale albanese. Papa Francesco lo ha nominato vescovo di Rrëshen lo scorso 15 giugno accogliendo la rinuncia per raggiunti limiti d’età di mons. Cristoforo Palmieri.