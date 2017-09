Albania: mons. Frendo (Tiranë-Durrës) per l’ordinazione episcopale di mons. Meta, “la fede sia sempre la motivazione dietro ogni iniziativa e ogni attività”

“La fede sia sempre la motivazione dietro ogni iniziativa e ogni attività, in particolare nei tuoi rapporti con il popolo, specialmente i poveri, in modo che potrai vedere il volto di Gesù Cristo in ogni persona che si avvicina a te”. È l’augurio espresso questa mattina da monsignor George Frendo, arcivescovo metropolita di Tiranë-Durrës, nel corso della celebrazione eucaristica nella quale ha conferito, nella Cattedrale di Rrëshen, l’ordinazione episcopale a mons. Gjergj Meta, nominato lo scorso 15 giugno da Papa Francesco vescovo di Rrëshen. Commentando le letture della liturgia, mons. Frendo rivolgendosi al neo vescovo ha affermato che “sei ancora nella luna di miele. Questo periodo passerà. Verranno momenti di solitudine in cui ti sentirai incompreso”. Ma “è bene che nella vita facciamo esperienze di questo genere” perché “se le accogliamo con uno spirito cristiano, ci insegneranno l’umiltà”. L’arcivescovo ha poi ricordato come “solo l’amore ci fa degni e capaci di accettare ed eseguire una missione che Dio ci affida”. “Nella tua missione pastorale – ha assicurato mons. Frendo – avrai senza dubbio il sostegno dei nostri martiri, specialmente quelli di Mirdita: i beati dom Jak Bushati, dom Mark Gjani, dom Anton Zogaj, Marie Tuci e, in particolare, Frano Gjini, vescovo di Orosh”. “Il Signore ti ha donato molti talenti”, ha riconosciuto mons. Frendo che fino a due mesi fa ha avuto mons. Meta “come braccio destro nella direzione dell’arcidiocesi metropolitana di Tirana-Durazzo”. Ma “non dimenticare che tutto quello che abbiamo è un dono. Lascia che ogni successo della tua vita sia un’opportunità per rivolgerti a Dio dicendogli: ‘Grazie, o Signore, perché mi hai usato per realizzare il tuo piano’. Similmente – ha concluso – ogni delusione possa essere una possibilità per imparare e sperimentare l’umiltà”.