A Sua Immagine: oggi puntata sulle catacombe. Domani si parla della 12ª “Giornata per la Custodia del Creato”

“A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso condotto da Lorena Bianchetti e realizzato in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, prosegue il viaggio lungo il territorio italiano, alla scoperta di siti culturali e religiosi. Nella puntata in onda oggi pomeriggio alle 17.10 su Rai Uno, Bianchetti, accompagnata da Fabrizio Bisconti dell’Università “Roma Tre”, visiterà alcune delle più suggestive catacombe romane, da quelle celeberrime di San Callisto al misconosciuto Ipogeo della Via Latina, appena restaurato e per la prima ripreso in tv. “Ospiti d’eccezione – si legge in una nota il cardinale Gianfranco Ravasi e il cardinale Ernest Simoni”. Alle 17.30 seguirà il consueto spazio “Le ragioni della speranza”, nel quale don Maurizio Patriciello affronterà il tema dei beni immobili sequestrati alla criminalità visitando una masseria a Cisliano (Mi), avamposto di legalità grazie anche alla Caritas.

Domenica 3 settembre, alle 10.30 su Rai Uno, nello studio di “A Sua Immagine” si parlerà della 12ª “Giornata per la Custodia del Creato”. Con Lorena Bianchetti interverranno Patrizio Roversi, conduttore di “Linea Verde”, padre Giulio Michelini, dell’Istituto teologico di Assisi, e Guido Guidi, meteorologo dell’Aeronautica Italiana. “Nel corso della puntata – prosegue la nota – si avvicenderanno molte testimonianze, tra cui l’astronauta Umberto Guidoni e la ciclista Paola Gianotti”.

Alle 10.55 linea alla celebrazione eucaristica che questa settimana sarà in diretta dalla Chiesa San Francesco a Gubbio, con regia di Michele Totaro e commento di Orazio Coclite. Chiuderà la puntata il collegamento con piazza San Pietro alle 12, per la preghiera dell’Angelus recitata da Papa Francesco.